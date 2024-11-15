Новый онлайн-сервис для учета алкогольной продукции запустили в Подмосковье

Онлайн-сервис для получения доступа в систему учета алкогольной продукции заработал для предпринимателей Подмосковья. Он доступен на региональном портале госуслуг .

При помощи сервиса предприниматели могут получить доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Это особенно полезно тем, у кого аннулирована лицензия или прекращено ее действие. Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, заявление также можно подать для списания остатков продукции и ее возврата поставщикам.

«Новшество поможет избежать ошибок при заполнении заявления, позволит быстрее получить доступ к системе, сократит время проверки сведений. А благодаря тому, что заявление будет рассматриваться автоматически, снизится нагрузка на сотрудников, которые были ответственны за данное направление работы», — отметила она.

Систему учета алкоголя создали для контроля за производством и продажей продукции. При аннулировании лицензии предприниматель может хранить остатки в течение двух месяцев или вернуть их поставщику.