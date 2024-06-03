Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Подмосковье

Онлайн-сервис, который поможет узнать о назначении ежегодной выплаты для школьников, запустили на региональном портале госуслуг. Он автоматически проверит, была ли назначена выплата в текущем календарном году.

«В нем отображаются в том числе сведения, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Это нововведение поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги, поскольку исключает вероятность подачи дублирующих заявок», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки информации о ранее назначенной мере социальной поддержки подключен еще к четырем услугам. Всего на региональном портале доступно свыше 370 услуг.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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