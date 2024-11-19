Новый онлайн-сервис для инвесторов запустили в Подмосковье

Новый сервис под названием « Календарь инвестора » запустили на инвестиционном портале Московской области. Он призван помочь предпринимателям эффективно планировать подачу заявок на меры поддержки и участие в различных мероприятиях.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что функционал сервиса позволяет предпринимателям выбирать интересующие их мероприятия и добавлять их в личный график. Например, используя фильтр «Субсидия», предприниматель сможет увидеть доступные меры поддержки и запланировать участие в предстоящих конкурсах.

Она подчеркнула, что сегодня субъекты малого и среднего предпринимательства могут подать заявки на получение субсидии для выхода на маркетплейсы и на развитие бизнеса по франшизе.

Кроме того, «Календарь инвестора» предоставляет информацию о бизнес-мероприятиях, включая тренинги, вебинары и форумы. Получив доступ к выбранному мероприятию, предприниматель может ознакомиться с деталями и зарегистрироваться.

Также в сервисе «Календарь инвестора» при выборе конкретной меры поддержки или мероприятия предприниматель может одним кликом перейти к карточке с подробной информацией и кнопкой для подачи заявки на субсидию или для регистрации на вебинар.