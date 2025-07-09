Новый онлайн-сервис для экспортеров запустили в Подмосковье

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с помощью сервиса аграрные производители из региона могут определить, в какие страны лучше экспортировать свою продукцию, какие товары наиболее востребованы, кто уже работает на этих рынках и какие у них доли. Также можно оценить, как может вырасти экспорт в ближайшие годы — как по объему, так и по деньгам. Самыми перспективными считаются рынки СНГ, Ближнего Востока и Восточной Азии, где уже есть устойчивые торговые связи.

Сервис предоставляет аналитику в удобном и наглядном формате, помогает понять, насколько выгодным и безопасным может быть выход на тот или иной рынок, и определиться с ассортиментом. Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на платформе «Мой экспорт» и выбрать в поиске раздел «Экспортные ниши».