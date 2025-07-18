Новый офтальмолог начала вести прием в поликлинике в Одинцове

На работу в различные подразделения Одинцовской областной больницы постоянно приходят новые квалифицированные специалисты. Недавно в поликлинике в селе Ромашково начала принимать пациентов врач-офтальмолог Ольга Астафьева.
Она вместе с семьей переехала в Одинцово из Белоруссии, где в 2014 году окончила Гродненский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». За плечами Ольги также интернатура по специальности «Офтальмология». Врач имеет большой опыт работы офтальмологом-хирургом в отделении Центра микрохирургии глаза. В Центре специалист проводила не только диагностику офтальмологических заболеваний с использованием высокотехнологичных методов и лечение заболеваний глаз, но также вела пациентов на всех этапах и выполняла хирургические операции.
Медик ведет прием в поликлинике по адресу: село Ромашково, улица Каширина, дом № 1Б.
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