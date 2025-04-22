Новый образовательный центр в Краснознаменске откроется в 2026 году

В Краснознаменске на улице Связистов активно возводят современный образовательный кластер. Стройготовность объекта оценивается в 20%. Сейчас там проходят монолитные работы на втором этаже, рабочие устраивают инженерные сети. Открытие центра планируется в 2026 году.

Образовательный кластер станет центром притяжения юных жителей города. Он объединит школу на 550 учеников и детский сад на 220 воспитанников.

Школьный блок включит учебные кабинеты, многофункциональный актовый зал, также там разместят новейший библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, пищеблок со столовой, медпункт и административные помещения.

Для дошкольников оборудуют игровые комнаты, пищеблок, залы для занятий музыкой и спортом.

Все помещения здания оснастят современным оборудованием.

На территории около построят спортивные, игровые площадки и зоны отдыха.