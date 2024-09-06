Новый образовательный центр «Точка роста» открыли в селе Стремилово

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно со школьниками торжественно открыл новый образовательный центр «Точка роста» в селе Стремилово. Это знаменательное событие стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Современная школа», который входит в состав национального проекта «Образование».

Школа, в которую входит новый центр, представляет собой образовательный комплекс, где занятия будут доступны не только для школьников, но и для воспитанников подготовительной группы детского сада. На церемонии открытия маленькие воспитанники представили свой первый проект — макет города, посвященный юбилею Чехова.

Михаил Собакин отметил, что новый центр будет способствовать развитию цифровой грамотности и творческой активности учащихся, осваивающих основную общеобразовательную программу. Благодаря современному оборудованию и инновационным методам обучения, дети смогут углубленно изучать такие предметы, как физика, химия и биология.

«Уверен, что каждый ребенок здесь сможет реализовать свой потенциал и найти новые увлечения. Мы живем в век, когда важно воспитать новое поколение людей, способных критически мыслить, применять полученные знания на практике и достигать успехов в различных сферах жизни. „Точка роста“ станет не просто частью учебного заведения, а местом, где будут зарождаться идеи, развиваться таланты, формироваться лидерские качества и осуществляться взаимодействие между учениками, родителями и учителями», — подчеркнул Михаил Собакин.

Напомним, что в следующем учебном году планируется открытие 13-го образовательного центра «Точка роста» в селе Шарапово.

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