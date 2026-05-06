Новый образовательный проект запустили в Дмитровском округе

В Дмитровском округе запустили новый проект для молодых людей «Проводники смыслов. Новый маршрут». Его задача — помочь ребятам определить свои интересы, найти единомышленников и выбрать направление для развития в учебе, карьере или творчестве.

Проект работает при поддержке федеральной программы «Новые смыслы» от Росмолодежи. В его основе лежат живые встречи, а не обычные лекции. На таких встречах участники могут задать вопросы, узнать о реальных возможностях и вдохновиться историями тех, кто уже добился успеха.

В Доме детского творчества «Радуга» собрались активные молодые люди округа. Им рассказали о грантовых конкурсах, которые действуют в настоящее время. Также речь шла о молодежных форумах, куда можно подать заявку. Отдельно объяснили, как найти поддержку для своей идеи и превратить ее в полноценный проект.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов высоко оценил значение новой инициативы.

«У дмитровской молодежи огромный потенциал, и проект „Проводники смыслов“ помогает его раскрыть — дает ребятам ориентиры и чувство поддержки. Ребятам становится проще найти свой путь и не бояться пробовать новое», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Главный посыл проекта состоит в том, что возможности рядом. Нужно лишь знать, где их искать, и решиться на первый шаг.