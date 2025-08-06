Новый образовательный комплекс откроют в ЖК «Тетрис» в Красногорске

В жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске построили единый комплекс образовательных учреждений: блок начальных классов на 160 мест и детский сад на 260 мест. Глава округа Дмитрий Волков, депутат Госдумы Сергей Колунов, педагоги, родители и дети осмотрели новые здания.

В блоке начальной школы обустроили учебные классы, игровые комнаты, зоны отдыха, спортивный и актовый залы, а также пищеблок. Там установили адаптивную мебель и современную технику. Вблизи здания школы разместили не только игровые и спортивные комплексы, но и площадку для изучения дорожного движения и метеостанцию для наблюдения за погодой. Педагогический штат учреждения полностью укомплектовали.

Детский сад также полностью готов. Директор гимназии № 7 Марина Иванова провела для собравшихся экскурсию. В детском саду обустроили спальни-игровые, музыкальный и спортивный залы, оснащенные всем необходимым оборудованием. Помимо этого, для малышей разбили 11 площадок для прогулок на свежем воздухе.

Марина Иванова отметила, что блок начальной школы и дошкольное отделение — это территория, где воспитанники смогут проявить свой потенциал в различных направлениях, включая рисование и художественную гимнастику.