Новый образовательный комплекс откроют в Котельниках в сентябре 2026 года
В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса. Он включит в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
Общая строительная готовность объекта достигла 59 процентов. В четырехэтажном здании площадью более 33,3 тысячи квадратных метров ежедневно трудятся свыше 170 рабочих. В настоящее время полным ходом ведутся работы по устройству внутренних перегородок, прокладываются внутренние инженерные сети, устанавливаются окна. Параллельно строители приступили к монтажу вентилируемого фасада.
Завершить строительство нового образовательного объекта планируется к 1 сентября 2026 года.