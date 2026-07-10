Новый образовательный комплекс откроют в Химках 1 сентября

Глава Химок Инна Федотова вместе с депутатами и представителями родительской общественности осмотрела воспитательно‑образовательный комплекс в микрорайоне Новогорск. Он откроется к началу нового учебного года.

Ремонт выполнен в рамках Народной программы «Единой России».

«Готовность объекта — 99,7%. Сейчас важно уделить внимание каждой детали. Поручила завершить работы по благоустройству территории и водоотведению, восстановить дорожную разметку, проверить оборудование и вентиляцию в спортивном зале», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Подрядчик сейчас устраняет последние замечания: завершает благоустройство, монтирует детские площадки и готовит прилегающую территорию. Внутри комплекса комиссия проверила готовность учебных классов, спортивных залов, столовой и помещений для дошкольников.

Здание рассчитано на 100 учеников начальной школы и 170 воспитанников детского сада. Его возвели на месте долгостроя, работы над которым удалось возобновить благодаря обращениям жителей, включенных в Народную программу «Единой России».

«Мы очень ждем открытия. Уже несколько раз приезжали посмотреть — все сделано красиво, видно, что вложено много труда. Для нашего микрорайона это действительно долгожданный объект», — рассказала химчанка Ирина Агаева.

Работы по развитию образовательной инфраструктуры идут и на других площадках округа. После капитального ремонта к началу учебного года планируют ввести в эксплуатацию основной корпус гимназии № 23 и Луневскую школу. Там завершаются отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающих территорий.

«Создание современных условий для обучения детей остается одним из приоритетов развития округа. Новые образовательные объекты и капитальный ремонт существующих школ позволяют сделать систему образования Химок еще более современной и комфортной», — поделился заместитель председателя Совета депутатов Химок Руслан Шаипов.

Сотни социальных объектов, в том числе образовательных, планируют построить и отремонтировать в 2026 году в Подмосковье. Строительство 20 школ и 26 детских садов, капитальный ремонт 48 школ, 38 детских садов и 11 учреждений среднего и высшего образования запланировано в регионе.

Партия продолжает формировать новую Народную программу. Жители Подмосковья уже направили более 200 тысяч предложений. Свои инициативы можно оставить через общественные приемные партии, по горячей линии 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.