Новый образовательный кластер открыли в Богородском округе

В Ногинском филиале Государственного университета просвещения в Богородском округе открылся многофункциональный кластер «Лаборатория родительских инициатив: Крепкая семья — сильная Россия». Проект объединил пять направлений — от медиа до спорта и медицины.

Старт проекту дала победа команды филиала в третьем сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ, который проводит Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения. За успешную заявку коллектив получил премию, позволившую воплотить идею в жизнь.

Кластер объединяет пять направлений. «МедиаЛаб» развивает информационную грамотность и навыки публичных выступлений. «ЩитЛаб» — цикл встреч «Разговоры на равных» о гражданственности и исторической памяти. «ПедЛаб» — семейный марафон о преемственности поколений. «СпортЛаб» — спортивный фестиваль для развития командного духа. «МедЛаб» — просветительские мероприятия о гуманизме и личной безопасности.

На открытии гостей поздравили депутат окружного Совета Олег Карцов, член Ассоциации ветеранов СВО Игорь Воробей и начальник Управления по развитию молодежной политики Максим Зотов. Кластер создает пространство, где родители становятся активными участниками образовательного процесса, а ценности крепкой семьи передаются из поколения в поколение.