Новый обитатель появился в одном из парков Ногинска

Местная достопримечательность — большой дружелюбный ворон — замечен в ногинском парке «Волхонка», рядом с дендрарием. Птица — ручная, доверчивая, людей не боится, охотно подходит на призыв к гуляющим и внимательно слушает говорящего.

Ворон — очень осторожное животное, обычно близко к себе никого не подпускает. Поэтому поражает доверчивость этой птицы, которая с удовольствием сопровождает гуляющих. Черного красавца посетители парка подкармливают салом. Жители делятся с друзьями и близкими видео и фото необычного гостя.

Как рассказали местные жители, нового обитателя парка заметили в этом году.

Ворон — птица семейства врановых и отряда воробьинообразных. Это крупнейший представитель своего семейства и всего своего отряда. Длина тела — 60–70 сантиметров. Размах крыльев может доходить до 1,5 метров. Считается, что ворон обладает высоким интеллектом, и поэтому его легко приручить.

Ногинчане надеются, что простодушие птицы не сыграет с ней злую шутку, тем более, что этот вид занесен в Красную книгу и нечасто встречается в городах и ближнем Подмосковье.