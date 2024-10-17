Новый объект культурного наследия выявили в Ленинском округе

Объект археологического наследия «Селище 2 „Ермолино“, XV–XVI вв., XIX–XX вв.» обнаружили в Ленинском округе. Его включили в перечень объектов культурного наследия Московской области.

Археологи нашли слой темно-серой гумусированной супеси с фрагментами керамики из белой и красной глины и монету — одну копейку 1908 года. С помощью обнаруженных объектов можно изучать селища XV–XVI вв. на территории Подмосковья.

Всего в Ленинском округе есть 116 объектов культурного наследия, из них 12 — федерального значения, 12 — регионального и 92 выявленных объектов культурного наследия.

«Ленинский городской округ — это территория с огромным потенциалом, разнообразием видов и богатым культурным и историческим наследием, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что ранее к объектам культурного наследия отнесли исторический центр города Видное.

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