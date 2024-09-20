Новый объект археологического наследия утвердили в Клину

Главное управление культурного наследия Московской области внесло в перечень объектов регионального значения селище Тиликтино в Клину. Археологи нашли на месте поселения 14-17 веков уникальные артефакты.

Как пояснили в ведомстве, археологи обнаружили культурный слой светло-коричневого суглинка с включениями мелких угольков и печины. На раскопках они нашли фрагменты керамических сосудов.

Селище представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории Московской области.

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