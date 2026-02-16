Новый номер историко-краеведческого альманаха представили в Воскресенске

Презентация шестого выпуска «Дыхания времени» прошла 13 февраля во Дворце культуры «Химик». Встреча собрала краеведов, авторов статей, представителей администрации округа и жителей города.

Заслуженный работник культуры Московской области Светлана Белоус поблагодарила администрацию округа за финансовую поддержку издания. Она также рассказала, что в конце прошлого года альманах представили в Московском краеведческом обществе на базе Российского научно-исследовательского института культурного наследия имени Лихачева, где он получил высокую оценку руководителей МКО.

Участники встречи почтили память недавно ушедших воскресенских краеведов — члена Союза художников России Николая Башмакова и заслуженного работника печати Московской области Сергея Киселева.

Для гостей презентации выступили артисты Дворца культуры «Химик» и организовали выставку краеведческой литературы «Город с особой судьбой».