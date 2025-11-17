Новый нефролог пополнил штат центра «Ромашка» в Одинцове

В Одинцовском филиале областного Детского научно-клинического центра имени Рошаля в селе Ромашково начала работать новый врач-нефролог высшей квалификационной категории Наталья Гавриленко. Ее стаж по профилю составляет 27 лет.

Наталья Гавриленко обучала практическим навыкам интернов и ординаторов Оренбургского государственного медицинского университета, который сама окончила в 1996 году. После завершения основного обучения и ординатуры на кафедре внутренних болезней в 1998 году специалист продолжала повышать квалификацию: прошла переподготовку в Санкт-Петербургской медицинской академии и курсы при Московском медицинском академическом институте имени Сеченова.

Получить медицинскую помощь в новом центре «Ромашка» можно бесплатно, по полису или по направлению от лечащего врача из поликлиники. Клинико-диагностический центр работает по адресу: Одинцовский округ, село Ромашково, Рублевский проезд, дом 41.