Новый национальный туристический маршрут пройдет через Одинцово

В реестр национальных туристических маршрутов в этом году включат новое направление «Великий русский северный путь». Проект объединит 12 регионов и 15 епархий русской православной церкви, включая Одинцовскую.

Новый маршрут сформируют как паломнический и этнографический. Он повторит исторические дороги к северным святыням и свяжет их с центральной частью страны. Разработчики рассчитывают, что направление привлечет туристов интересом к духовному наследию и традиционной культуре.

Проект охватит территории с сохранившимся деревянным зодчеством и природными ландшафтами Русского Севера. Участники смогут познакомиться с архитектурой, историей монастырей и особенностями регионов.

В Московской области маршрут пройдет по двум туристическим трекам. В него включены земли Одинцовской епархии. Финальный участок соединит несколько знаковых объектов: Волоколамский кремль, Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий монастырь, Спасо-Бородинский монастырь, Саввино-Сторожевский монастырь и Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

«Этот путь позволит увидеть связь времен и понять значение северных святынь для всей страны», — отметил представитель организаторов проекта.

Инициаторы рассчитывают, что маршрут станет частью культурного и туристического развития регионов и усилит интерес к внутреннему туризму.