Новый надземный пешеходный переход откроют в Одинцове до конца этого года

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной планируют открыть до конца этого года. Его появление повысит безопасность передвижения и сделает инфраструктуру района удобнее.

Сейчас строительные работы находятся в активной фазе. Подрядчик расчищает стройплощадку от снега для доступа техники и поэтапно доставляет металлоконструкции для будущего пролетного строения. Параллельно специалисты выполняют геодезические работы.

По информации регионального Минтранса, новый переход спроектирован с учетом современных требований к городской инфраструктуре. Особое внимание уделено доступности: сооружение будет приспособлено для маломобильных групп населения.

В проекте предусмотрены лифты, которые избавят от необходимости пользоваться лестницами пожилых людей, родителей с детскими колясками и людей с ограничениями здоровья.