Новый набор на курсы арабского языка в образовательном центре Московской области

Образовательный центр имени Шейхи Фатимы бинт Мубарак, работающий на базе Гимназии имени Е. М. Примакова, объявляет дополнительный набор на курсы арабского языка. Курсы предназначены для учащихся 5–11 классов, как для начинающих, так и для тех, кто хочет углубить свои знания.

Занятия будут проводиться в дистанционном формате на интерактивной платформе. Программа курсов разработана экспертами Института стран Азии и Африки МГУ и других ведущих вузов России. Участники смогут применить полученные знания на практике во время летней очной стажировки в Гимназии имени Е. М. Примакова.

Регистрация на курсы уже открыта. За подробностями можно обратиться на официальный сайт [Образовательного центра](https://sfcentre.primakov.school/) или по ссылке для [регистрации](https://sfcentre.primakov.school/courses/arabic-language-courses-continuing).