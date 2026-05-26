Новый мусоровоз представят на тестовую эксплуатацию в Подмосковье

На выставке CTT Expo в «Крокус Экспо» компания «Москоммаш» совместно с ПАО «КамАЗ» представила мусоровоз нового поколения. Это первый и пока единственный мусоровоз такого типа в России, как отметил руководитель компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

Новая машина создана на базе современной кабины К5 и ориентирована не только на эффективность, но и на комфорт водителей и экипажа. В машине установлены пневмосиденья, улучшена обзорность, добавлено боковое освещение для работы в темное время суток. Одно из главных инженерных решений — модернизированная система подъема установки, которая исключает риск задеть провода во дворах и на узких улицах.

«На сегодняшний день это лучшая машина такого класса в России», — отметил Соломеннов. Сейчас выпущен только один экземпляр, который в течение месяца будут тестировать в реальных условиях Подмосковья. После тестирования специалисты сформируют перечень замечаний и предложений, и только затем КАМАЗ примет решение о сроках серийного производства.

Новый мусоровоз станет частью масштабного обновления коммунальной техники региона под контролем Министерства по содержанию территорий Московской области. Главная задача — сделать вывоз отходов безопаснее, быстрее и комфортнее для жителей и сотрудников отрасли.