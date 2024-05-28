Новый мурал украсил здание в арт-квартале «Фабрика 1830» в Балашихе

Большое граффити появилось на территории арт-квартала «Фабрика 1830» в Балашихе. Мурал с изображением местных часов «Биг-Бен» создала команда художников, дизайнеров и архитекторов из ArtFact.

Балашихинский «Биг-Бен» — символ бывшей хлопкопрядильной фабрики, циферблат этих часов был утрачен в 1917 году. Теперь эти часы увековечил мурал площадью 90 квадратных метров.

«Мурал рисовали двое суток, работали с помощью проектора, в том числе ночью, так как надо было выдержать ровный круг циферблата. Проектором подсвечивали стену и рисовали контуры. На второй день наводили красоту, заливали краской, выравнивали при дневном свете. Использовали красный, белый, темно-серый цвета, специальную краску для граффити на основе нитроэмали», — отметил один из авторов мурала Даниил М.

Арт-объект уже стал новым местом притяжения жителей и гостей города.

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