Новый мурал открыли в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

Торжественное открытие мурала прошло на Юбилейной улице. Арт-объект стал частью проекта «Лица Подмосковья» и собрал представителей общественных организаций, местных жителей и городских активистов.

В мероприятии приняли участие муниципальные депутаты Балашихи, молодогвардейцы, представители местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Московской области, а также активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

«Этим муралом молодые люди от души пытались выразить свое отношение к тем событиям, которые проходят в нашей стране. Очень ценно и важно, что молодежь интересуется происходящим в нашей стране и поддерживает наших героев», — отметил представитель «Боевого братства» Владимир Арбеков.

Арт-объект посвящен дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского и стал символом уважения к истории и традициям.

«Это важный шаг в патриотическом воспитании молодежи. Мы благодарны всем активистам и общественным организациям, которые приняли участие в этом значимом для города событии», — подчеркнул руководитель Молодой гвардии Балашихи Алексей Егоров.

После официальной части для гостей была организована анимационная программа с конкурсами и играми, что сделало событие не только памятным, но и радостным для всех участников.