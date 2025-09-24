Новый мурал открыли ко Дню города в Серпухове

Неприметная будка в одном из дворов города прекратилась в яркий арт-объект, привлекающий внимание прохожих. В день открытия мурала был организован праздник.

Для юных горожан организовали игровую программу с конкурсами, ростовыми куклами, музыкальными и танцевальными номерами. Почетным гостем церемонии стал депутат окружного совета и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Николай Пушкин.

Местные художники и дизайнеры изобразили на граффити удельного князья Серпуховского Владимира Храброго, участника Куликовской битвы, а также главные исторические места и достопримечательности города, которые формируют его неповторимый облик.

Жители Серпухова высоко оценили инициативу «Молодой гвардии Единой России», благодаря которой появился арт-объект. «Так здорово видеть, что наш город оживает через искусство, а на граффити изображены места, которые мы знаем и любим», — поделился один из горожан.

Руководитель областной организации «Молодая гвардия», депутат окружного совета Диана Алумянц подчеркнула, что граффити объединяет поколения, вдохновляет молодежь и дает возможность гордиться историей родного города.