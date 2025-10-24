Новый МРТ-аппарат установили в поликлинике № 2 Домодедовской больницы

В поликлинике № 2 Домодедовской больницы начались исследования на современном аппарате магнитно-резонансной томографии. Теперь жители муниципалитета могут пройти диагностику заболеваний, таких как МРТ головного мозга, а также шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

Новый магнитно-резонансный томограф передали поликлинике № 2 благодаря региональным госпрограммам «Здравоохранение Подмосковья» и модернизации первичного звена здравоохранения Московской области. Аппарат имеет отличные технические характеристики. С его помощью можно проводить исследования высокого качества. Для работы с новым оборудованием врачи и рентгенолаборанты прошли специальное обучение.

«Введение аппарата для проведения МРТ стало значительным шагом вперед в повышении качества и доступности медицинской помощи. Теперь пациенты могут получать современную и точную диагностику рядом с домом», — отметил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов.

Направление на обследование на основании медицинских показаний может выписать лечащий врач. Пациентам с установленными металлическими изделиями в организме необходимо иметь при себе паспорт или сертификат на медицинское изделие. Помимо этого, нужно будет предъявить разрешение от оперировавшего врача для проведения МРТ. Без этих документов исследование не проведут.