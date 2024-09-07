Новый мост через реку Пехорку в Балашихе откроют к концу года

Новый пешеходный мост через реку Пехорку в Балашихе практически готов. Объект планируют открыть в третьем квартале 2024 года.

Автомобильно-пешеходный мост разгрузит выезд из жилого комплекса «Пехра». Время в пути для жителей этого микрорайона значительно сократится. Он обеспечить возможность быстрого выезда на шоссе Энтузиастов.

Мост между улицами Трубецкая и Звездная будет длиной 38 метров и шириной 22,5 метра. Сейчас на мосту начали укладывать асфальтовое покрытие. Строители в ближайшее время нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения.

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