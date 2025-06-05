Новый мост через канал имени Москвы в Дмитрове построят к 2028 году

Масштабная реконструкция моста через канал имени Москвы продолжается в Дмитрове. Там построят новый переход и демонтируют старое сооружение. Завершить работы планируют в 2028 году, а движение запустят уже в 2026.

На объекте также построят двухполосный путепровод на месте переезда через железную дорогу Савеловского направления. Он решит проблему заторов и позволит жителям экономить до 40 минут в пути.

«Сейчас выполнили усиление конструкций существующего моста и приступили к устройству свайного основания под подпорную стену со стороны Дмитровского шоссе. Это знаковый проект для Московской области, который улучшит качество жизни для более чем 80 тысяч жителей Дмитрова», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев.

На площадке также продолжается обустройство форшахты. Это направляющая конструкция, которая предотвращает осыпание грунта и сохраняет контур скважин для погружения туда свай.

Протяженность участка реконструкции составит 3,3 километра — от примыкания Ново-Рогачевской улицы к Правобережной до примыкания к Профессиональной улице. Дорогу расширят до четырех полос.

Кроме того, специалисты реконструируют участок Профессиональной улицы и построят съезд на Луговую. Параллельно с этим обустроят проезд вдоль железную дорогу, который соединил улицу Семенюка и улицу Оборонную. Там также появятся пешеходные зоны и шумозащитные экраны.