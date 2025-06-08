Новый мост через канал имени Москвы начали строить в Дмитрове

Новый мост начали возводить через канал имени Москвы в Дмитрове. Стройка поделена на несколько этапов. Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2028 года.
Первый этап — строительство самого моста. Второй — демонтаж старого. Третий — возведение путепровода через железную дорогу. Работы организованы таким образом, что движение перекрывать не будут. На стройке задействованы 40 человек и 23 единицы техники.
«На сегодняшний день выполнены работы по устройству вспомогательной конструкции фор-шахты. Также выполнены работы по усилению опорных частей действующего моста и ведутся работы по освобождению территории подстроительной городки моста-отряда для строительства», — уточнил руководитель проекта Константин Гавриленко.
Новый мост будет четырехполосным. Строительный проект рассчитан на четыре года. Движение планируют пустить в четвертом квартале 2026 года, а полностью завершить — в 2026 году.
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