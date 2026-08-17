Новый молодежный проект запустили в Солнечногорске

Встреча в рамках проекта «Молодежь для молодежи» объединила около 60 активистов и молодых людей, желающих стать волонтерами. В молодежном центре «Подсолнух» для них прошли четыре тематические сессии в формате открытого диалога.

Начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова рассказал, что проект «Молодежь для молодежи» создан для того, чтобы ребята могли общаться со сверстниками, которые уже добились определенных результатов, задавать вопросы и получать полезный опыт.

«Такой формат помогает молодым людям увидеть реальные возможности для самореализации и сделать первые шаги в интересующем их направлении», — отметила Марина Гасымова.

Спикерами на встрече стали медиаспециалист и пресс-секретарь «Молодой гвардии Единой России» Кирилл Сухоруков, руководитель Молодежной академии предпринимателей Дарья Зорге, специалисты по работе с молодежью Екатерина Хмелевская и Арсений Николаев, активист Александр Мазуренко. Они рассказали ребятам о своем пути, поделились личным опытом и дали практические советы.

Организаторы планируют сделать встречи молодежи с представителями разных сфер традиционными.