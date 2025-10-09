Новый мобильный маммограф заработал в Богородском округе

У жителей Богородского округа появилась возможность удобно и быстро, в комфортных условиях пройти обследование, воспользовавшись услугами нового мобильного маммографа. Установка позволяет проводить диагностику вне стационара.

Маммограф используется в первую очередь для раннего выявления онкологических заболеваний молочной железы. Чем раньше обнаружено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение.

Новый мобильный комплекс отечественного производства поставлен в округ в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы. Он состоит из процедурной с рентгенозащитной перегородкой, комнаты управления рентген-лаборанта и санузла. Установка оснащена мебелью и техникой, необходимой для проведения выездного обследования, оборудована системами энергообеспечения, отопления, вентиляции и кондиционирования, противопожарной сигнализации.

«Передвижной комплекс позволил значительно расширить охват населения профилактическими осмотрами. Выезды осуществляются по всему Богородскому округу, включая сельские фельдшерско-акушерские и амбулатории округа», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Планируемая пропускная способность мобильного кабинета — до 18 пациентов в день.

Записаться на маммографию можно через кабинет профилактики структурного подразделения Ногинской больницы или по назначению врача-гинеколога.