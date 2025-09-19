Новый многоуровневый паркинг открыли в Ленинском округе

В деревне Сапроново подмосковного Ленинского городского округа ввели в эксплуатацию новый шестиэтажный многофункциональный паркинг на 499 мест, расположенного в первой очереди «Первого квартала».

Заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов сообщил, что в здании предусмотрены не только парковочные места, но и офисные, торгово-выставочные помещения, автомойка, технические зоны и диспетчерская.

Создание коммерческой зоны позволит обеспечить более 160 новых рабочих мест. На первом этаже здания разместятся супермаркет, автомойка и арендные помещения. На этом же уровне запроектирована сквозная пешеходная галерея, по которой жители смогут пройти к остановке общественного транспорта и к зоне стрит-ритейла.

Под автомобили выделены четыре этажа со 2-го по 5-й и крыша паркинга, где будет устроена открытая стоянка.

Уточняется, что проект также включает благоустройство территории вокруг паркинга: на западе — плоскостная парковка, а на юге появится площадка для отдыха. По периметру домов дополнительно спроектированы гостевые парковочные места.

Напомним, что строительство самой большой школы в Ленинском городском округе, расположенной в микрорайоне «Первый квартал», вышло на финишную прямую. Текущая готовность образовательного объекта, рассчитанного на 1675 учеников, составляет 89%.