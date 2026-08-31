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    Новый микроскоп для операций поступил в больницу в Дубне

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

    Аппарат производства Labomed появился в Дубненской больнице. Оборудование будет использоваться для высокоточных вмешательств, преимущественно в травматологии.

    Новый микроскоп позволяет врачу получать детализированное изображение участка операции, что повышает эффективность вмешательства и снижает риск осложнений. Особенно важно такое оборудование для высокоточных манипуляций и оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Лицензию на этот вид операций имеют три отделения больницы: хирургическое, урологическое и травматологическое.

    Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что учреждение постоянно расширяет спектр высокотехнологичного оборудования: в этом году в отделение анестезиологии и реанимации также поступили новейшие мониторы для круглосуточного наблюдения за пациентами и реанимационное оборудование. Это помогает предупреждать осложнения и контролировать состояние пациентов после операций.

    Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.