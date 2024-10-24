Новый микрорайон построят в восьми километрах от МКАД на юге Подмосковья

Главгосстройнадзор Московской области проверил возведение двух корпусов в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе. Девелопером проекта выступает ГК «Самолет». Комплекс расположен рядом с Видновским лесопарком и музеем «Горки Ленинские» в восьми километрах от МКАД.

Застройщик одновременно возводит 2-ю и 3-ю очереди. Инспекторы оценили корпуса 13.1 и 13.2, готовность которых составляет 60%. Сейчас там ведутся работы по внутренним инженерным сетям и отделке.

В двух 16-этажных башнях будут одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с кухнями-нишами. Для автовладельцев оборудуют парковку, а дворы будут закрытыми и без машин, с игровыми и спортивными зонами.