Новый МФЦ в Лыткарине откроется в конце ноября

К концу ноября многофункциональный центр распахнет двери своего полностью обновленного крыла. Масштабные работы по модернизации подходят к завершению, обещая улучшить качество и скорость предоставления услуг для всех посетителей.

В новом пространстве, где недавно завершились капитальные отделочные работы, сейчас активно устанавливают мебель. Одновременно с этим ведется подключение нового оборудования, включая системы электронной очереди, информационные терминалы и высокопроизводительные рабочие станции.

«Стремясь к максимально эффективному и оперативному приему граждан, руководство центра приняло решение об увеличении штата сотрудников. Расширение команды специалистов позволит не только сократить время ожидания в очередях, но и предоставить более широкий спектр консультаций. Комфорт начинается еще до входа в здание: ранее была полностью благоустроена прилегающая территория», — сообщили в администрации округа.

Специалисты сделали новые пешеходные дорожки, озеленение и зоны ожидания.