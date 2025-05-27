Новый метод обезболивания после операций внедрили в онкодиспансере Подмосковья

В Московском областном онкодиспансере начали применять современный метод обезболивания — межфасциальные блокады. Его используют во время операций и после них, чтобы облегчить восстановление пациентов.

«Межфасциальные блокады — это современный метод обезболивания, который заключается во введении анестетика между фасциями мышц, при помощи ультразвука. Фасции представляют собой тонкие пленки соединительной ткани, которые окружают мышцы и другие структуры организма. Блокада проводится с целью прерывания передачи болевых импульсов, что позволяет эффективно контролировать боль и снижать потребность в системных анальгетиках», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Александр Головин.

Как пояснили в диспансере, внедрение межфасциальных блокад стало частью комплексного подхода к лечению. Врачи прошли обучение у ведущих специалистов и теперь применяют метод на практике. Это улучшает качество медицинской помощи и делает реабилитацию пациентов более комфортной и быстрой.

Кроме того, новая технология позволяет сохранять иммунитет пациентов и делает медицину более современной и ориентированной на человека.