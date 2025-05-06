Новый мемориал и Аллею Памяти медработникам-фронтовикам открыли в Дубне

Мемориал выполнен из гранита. Его разместили в больничном парке. К подножию стелы уже впервые возложили цветы.

Деревья, высаженные на Аллее, хранят память о хирургах, офтальмологах, педиатрах, медсестрах и фельдшерах, которые спасали жизни бойцам на фронте. Всего на табличках восемь фамилий.

Участие в памятной акции принял глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Наши врачи почтили выдающийся подвиг медиков-фронтовиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В память о них был открыт памятник на территории больницы — это стела со словами благодарности от потомков. Также в честь каждого врача и медсестры, которые прошли войну, а потом трудились в больнице Дубны, высадили аллею памяти», — отметил Максим Тихомиров.