Новый механизм борьбы с борщевиком на частных землях внедрили в Подмосковье

В Подмосковья заработал новый механизм борьбы с борщевиком. Теперь муниципалитеты могут проводить обработку опасного растения на частных территориях, а затем взыскивать расходы с собственников, которые не выполняют предписания.

Первым городским округом, где применили эту практику, стал Клин. Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, ежегодно на муниципальных землях Подмосковья уничтожается более 23,4 тысячи гектаров сорняка.

«При этом на частных участках ответственность за его удаление лежит на собственниках. Новый механизм позволяет подключать муниципалитет в тех случаях, когда владелец не принимает мер. Это дает возможность быстрее реагировать на очаги произрастания борщевика и сокращать его дальнейшее распространение», — отметил министр.

В Клину работы впервые были проведены за счет бюджета округа: владельцу заранее направили уведомление с требованием удалить растение, но предписание осталось неисполненным, несмотря на угрозу административной ответственности. Муниципалитет самостоятельно организовал обработку, а собственник теперь обязан возместить затраты в течение двух месяцев. В случае отказа средства взыщут через суд.

Аналогичные мероприятия запланированы еще на 14 участках в округе, решения принимаются в том числе по обращениям жителей.

Опыт Клина может быть распространен на другие муниципалитеты. Внедрение такого подхода позволит эффективно бороться с инвазивным растением там, где владельцы длительное время игнорируют требования, а также вовлекать земли в сельскохозяйственный оборот, что способствует развитию АПК и укреплению продовольственной безопасности региона.