Новый медпункт в Одинцове построят с помощью 3D-принтера впервые в России
Впервые в России фельдшерский здравпункт построят при помощи 3D-принтера. Уникальный проект реализуют в деревне Дубки городского округа Одинцово.
В Министерстве строительного комплекса Московской области рассказали, что медпункт площадью 100 квадратных метров сможет принимать более тысячи жителей поселка и близлежащих населенных пунктов.
Сейчас строители уже выполнили бетонирование фундамента и начали процесс 3D-печати стен. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 20%.
Ранее социальные объекты возводили с применением технологий высокоскоростного строительства, разработанных на научно-производственной базе КРОСТ. Эти методы применяется и сейчас, наряду с 3D-печатью.
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