Новый медпункт в Одинцове построят с помощью 3D-принтера впервые в России

Фото: КРОСТ

Впервые в России фельдшерский здравпункт построят при помощи 3D-принтера. Уникальный проект реализуют в деревне Дубки городского округа Одинцово.

В Министерстве строительного комплекса Московской области рассказали, что медпункт площадью 100 квадратных метров сможет принимать более тысячи жителей поселка и близлежащих населенных пунктов.

Фото: МинстроМО
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Фото: МинстроМО
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Сейчас строители уже выполнили бетонирование фундамента и начали процесс 3D-печати стен. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 20%.

Ранее социальные объекты возводили с применением технологий высокоскоростного строительства, разработанных на научно-производственной базе КРОСТ. Эти методы применяется и сейчас, наряду с 3D-печатью.

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