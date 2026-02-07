Новый медпункт в деревне Судниково будет обслуживать 20 населенных пунктов Волоколамска

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила, как продвигаются работы в кабинете врача общей практики в деревне Судниково. Строительство уже на завершающей стадии, и объект готовится к вводу в эксплуатацию.

В настоящее время в помещениях завершаются отделочные работы и комплексное оснащение. Строители установили специализированную мебель и приступили к монтажу современного медицинского оборудования. Параллельно с техническим оснащением идет активный подбор квалифицированных медицинских кадров для будущего учреждения.

Особое внимание уделяется комплектации кабинетов для приема врачей узкого профиля, что позволит оказывать на базе пункта расширенный спектр медицинских услуг. В помещениях уже размещена современная диагностическая и лечебная аппаратура.

Значимым нововведением станет размещение в здании второго в округе полноценного пункта скорой медицинской помощи. «Благодаря инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева, в новом здании также разместят второй пункт скорой помощи в нашем округе, — сказала Наталья Козлова. — Для бригад предусмотрели комнаты отдыха, есть специальные помещения для хранения оборудования и медикаментов, чтобы работа была комфортной и максимально оперативной».

Новый медицинский пункт станет важным центром обеспечения здоровья для жителей целого ряда населенных пунктов. Его услугами смогут воспользоваться жители 18 сел и деревень: Судниково, Сляднево, Якшино, Карабузино, Бутаково, Акулово, Вишенки, Кулеково, Таболово, Сапечино, Юрьево, Красиково, Власьево, Соснино, Шитьково, Каменки, Зобово и Чередово.