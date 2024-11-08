Новый маршрут в Красногорске свяжет ЖК «Новая Рига» и метро

Жители Красногорска тестируют новый маршрут 549н. Автобусы курсируют от метро до района и обратно с 1 ноября.

Маршрут 549н добавили в помощь автобусам 30к и 1282к. Он позволяет с комфортом добраться от жилого комплекса до ближайшей станции метро за 25-30 минут.

Новый маршрут не пересекается с аналогичным 549-м. Последний ходит от 62-й больницы до станции метро «Тушинская». А 549н везет жителей «Новой Риги» к станции метро «Строгино». Разветвленность маршрутов следования является большим плюсом — удобно, когда в любое место назначения можно добраться на общественном транспорте. Ходит 549н с 6:20, а заканчивают работать водители маршрута в 21:35.