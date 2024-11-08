Новый маршрут в Красногорске свяжет ЖК «Новая Рига» и метро

Жители Красногорска тестируют новый маршрут 549н. Автобусы курсируют от метро до района и обратно с 1 ноября.
Маршрут 549н добавили в помощь автобусам 30к и 1282к. Он позволяет с комфортом добраться от жилого комплекса до ближайшей станции метро за 25-30 минут.
Новый маршрут не пересекается с аналогичным 549-м. Последний ходит от 62-й больницы до станции метро «Тушинская». А 549н везет жителей «Новой Риги» к станции метро «Строгино». Разветвленность маршрутов следования является большим плюсом — удобно, когда в любое место назначения можно добраться на общественном транспорте. Ходит 549н с 6:20, а заканчивают работать водители маршрута в 21:35.
«Мы очень рады, что такой маршрут появился. Людей в жилом комплексе много, как и в соседнем, рядом строятся новые дома, поэтому такой автобус очень нужен», — отметила жительница «Новой Риги» Диана Филина.
Сейчас на линии маршрута 549н работают четыре автобуса. Затем добавят еще два, тогда интервалы ожидания сократятся, и пассажиры будут проводить на остановке не более 20 минут.