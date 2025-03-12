Новый маршрут школьного автобуса запустили в Красногорске

Движение школьного автобуса осуществляется в жилом комплексе «Аристово-Митино», который находится в деревне Аристово. Запуск маршрута стал возможным благодаря инициативе родителей учащихся и поддержке администрации городского округа.

Решение о введении нового маршрута принял глава Красногорска Дмитрий Волков в ответ на многочисленные просьбы родителей школьников. Теперь детей до образовательных учреждений будет сопровождать педагог, а все автобусы перед выходом на маршрут проходят обязательный технический осмотр.

Исполняющая обязанности начальника управления образования администрации муниципалитета Ольга Кравец рассказала, что в городском округе организовано 12 маршрутов для подвоза детей в школы из сельских населенных пунктов, где нет образовательных организаций. Ежедневно более тысячи детей в Красногорске пользуются этими маршрутами.