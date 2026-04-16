Новый маршрут № 1339 запустили от метро «Парк Победы» в Одинцове

Автобусы нового маршрута можно будет легко узнать по специальной маркировке «Москва — область». Тарифы на проезд здесь отличаются от привычных городских: стоимость поездки зависит от того, какое расстояние вы проехали. Чтобы система корректно рассчитала плату, карту нужно приложить дважды: сначала при входе и выходе.

Стоимость проезда будет следующей: по карте «Тройка» — от 71 до 127 рублей, по банковской карте — от 76 до 132 рублей. Для тех, кто ездит регулярно, есть безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. Учащиеся могут приобрести специальные безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича.

Льготные категории граждан смогут ездить бесплатно — как по карте москвича, так и по социальной карте жителя Московской области. Кроме того, льготники Московской области смогут бесплатно пользоваться всеми смежными маршрутами между Москвой и Подмосковьем.