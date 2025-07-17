Новый маршрут до пляжа на станции «Ока» запустили в Серпухове

В Серпухове начал работу обновленный маршрут автобуса 20к «Вокзал — Высоцкий монастырь», который теперь будет заезжать на пляж у станции Ока. Это решение сделает поездки к популярному месту отдыха удобнее для жителей и гостей города.

Расписание движения от вокзала: 8:50, 9:40, 10:35, 11:35, 12:25, 13:10, 14:07, 15:05, 15:45, 16:43, 17:44, 18:40. От пляжа: 9:18, 10:08, 11:03, 12:03, 12:53, 13:38, 14:35, 15:33, 16:13, 17:11, 18:12, 19:08.

Однако важно помнить, что в этом сезоне ни один водоем в городском округе Серпухов не получил разрешения для купания. По данным подмосковного Роспотребнадзора, из проверенных водоемов санитарным нормам соответствуют только 21 объект в 10 округах региона.

К сожалению, водоемы в Серпухове, Чехове, Ступино, а также в соседних районах Тульской и Калужской областей не прошли проверку. Жителям рекомендуют воздержаться от купания и соблюдать меры безопасности у воды.