Новый маршрут для прогулок оборудуют в Щелкове

Жители округа ждут открытия нового благоустроенного маршрута, который соединит Молодежную набережную с улицей Талсинской, создав тем самым еще одно место для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Работы на данном участке активно ведутся и уже близки к завершению.

В рамках проекта благоустройства территории, уже реализован ряд важных этапов. В частности, завершено создание новой парковки. Помимо этого, подготовлена основа и начато асфальтирование пешеходных дорожек.

После завершения работ по укладке асфальта все смежные участки, затронутые строительством, были засеяны газонной травой. Особое внимание при реализации проекта было уделено созданию системы ливневой канализации.

В настоящее время основное внимание строителей сосредоточено на создании пешеходной зоны. Они активно занимаются укладкой тротуарной плитки на будущих тротуарах. В дополнение к этому, специалисты проводят подготовительные работы для установки уличной мебели. Планируется, что прогулки по новому маршруту станут доступными для жителей и гостей округа уже в октябре, когда все запланированные работы будут полностью завершены.