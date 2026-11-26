В рамках программы по созданию комфортных пешеходных путей в Химках завершили обустройство нового маршрута. Тропа соединяет дома и социальные объекты на улицах Чапаева и Кирова.

В Химках реализуют программу по обустройству «народных троп». Главная цель программы — вместо хаотичных протоптанных дорожек создавать ровные, безопасные и удобные пешеходные маршруты между домами и социальными объектами.

Параллельно на участке у дома № 20 по улице Кирова сделали часть работ по устройству газона. Весной там должен появиться ровный зеленый покров.

Для обустройства каждой тропы специалисты демонтировали старое покрытие и основание, уложили геотекстиль, установили бортовой камень, сформировали подстилающие и выравнивающие слои из щебня и песка, а в завершение уложили асфальтобетон.

В 2026 году в городском округе планируют обустроить 66 народных троп. На данный момент готовы 60 маршрутов, еще 6 находятся в работе. Программа формируется с учетом обращений жителей.

Подобные проекты — часть комплексного подхода к формированию качественной городской среды, от благоустройства дворов до создания удобных пешеходных связей между микрорайонами.