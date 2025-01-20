Новый маммограф установили в поликлинике в деревне Давыдово

Взрослая поликлиника в деревне Давыдово получила новый цифровой маммограф. С помощью оборудования в медучреждении смогут проводить до 20 исследований в смену.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современным цифровым оборудованием. Так, на прошлой неделе новый маммограф заработал в Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку оборудования направили свыше 17 миллионов рублей. Пройти маммографию можно по направлению врача. Для этого необходимо записаться на прием на портале госуслуг или по номеру 122. Кроме того, женщинам старше 40 лет и не проходившим исследования более двух лет, доступна самозапись.

Напомним, современное оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».