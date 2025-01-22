Новый маммограф установили в Подольской областной клинической больнице

Новый современный маммограф установили в Подольской областной клинической больницы в Климовске в рамках национального проекта «Здравоохранение». Специалисты также обустроили в кабинете рентгенозащитные окна и двери в соответствии с современными требованиями.

Цифровой маммограф отечественного производства «Маммо-4МТ-Плюс» в несколько раз мощнее предыдущего. Благодаря этому врачи смогут принимать в три раза больше женщин — до 18 человек в день. Аппарат удобен в эксплуатации, а доза облучения регулируется по росту пациентки. Врачи теперь могут диагностировать патологии на ранних стадиях с помощью высококачественного изображения, а результаты отобразятся в личном кабинете на портале Госуслуг.

Сейчас маммограф проходит тестирование. Кабинет откроется 27 января на проспекте 50 лет Октября, 21. Он будет работать с 12:00 до 14:00 по будням.

Обследование проводится бесплатно по полису ОМС. Запись осуществляется у участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Женщины старше 40, которые не проходили диагностику более двух лет, могут записаться самостоятельно по номеру телефона 122 и на региональном портале «Здоровье».

«Отмечу, что в 2025 году еще один новый маммограф по программе губернатора региона Андрея Воробьева установим в ОСП № 3 на улице Литейной, 40», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.