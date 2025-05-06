Новый маммограф установили в онкологическом диспансере в Балашихе

В Балашихе появился первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза, который значительно повышает качество рентгеновских снимков и позволяет выявлять рак молочной железы на ранних стадиях. Благодаря инновационной технологии трехмерной реконструкции, этот аппарат создает объемное изображение молочной железы, что снижает потребность в дополнительных исследованиях, таких как прицельная маммография и дополнительные укладки.

Особенностью устройства является возможность движения рентгеновской трубки по дуге вокруг молочной железы, что позволяет сделать до 25 снимков под разными углами. Специализированное программное обеспечение обрабатывает полученные данные и формирует трехмерное изображение с настраиваемой толщиной среза. Это улучшает точность диагностики, сокращает количество ложноположительных результатов и необходимость повторных исследований, а также ускоряет сам процесс обследования, делая процедуру более комфортной для пациента.

Кроме того, маммограф оснащен легкосъемной стереотаксической приставкой, которая дает возможность проводить не только стандартные скрининговые обследования, но и биопсию. Такая технология снижает лучевую нагрузку на пациентку и позволяет врачу сразу видеть результаты на экране, оперативно корректируя точки прицеливания.

Новый цифровой маммограф с томосинтезом представляет собой современное и эффективное средство для ранней диагностики заболеваний молочной железы, доступное теперь и жителям Балашихи.