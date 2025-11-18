Новый маммограф установили в больнице в Чехове

В поликлиническом отделении больницы на улице Гагарина, 37а, открыли новый кабинет с современным оборудованием. Новый цифровой маммограф, с помощью которого проводят скрининговое исследование заболеваний молочной железы, установили на смену устаревшему аппарату 2013 года.

Обновление стало возможным благодаря программе Министерства здравоохранения Московской области.

«С введением в эксплуатацию нового современного маммографа, в поликлинике сформировался полноценный центр здоровья. Здесь пациенты смогут пройти все этапы диспансеризации, не покидая здания. В этом центре сосредоточены кабинеты терапевтов и узких специалистов, а также диагностические исследования, включая ультразвуковую диагностику. Теперь благодаря наличию цифровой маммографической установки пациенты смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию в одном месте», — отметил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

Компактный и полностью цифровой маммограф обеспечивает мгновенное отображение снимков на экране, что исключает необходимость кассет и бумажных документов, упрощает процесс диагностики.

«Благодаря системе дозированной компрессии, маммограф автоматически регулирует давление на молочную железу, что позволяет избежать неприятных ощущений во время процедуры. Пациенты уже отметили положительные изменения и выразили благодарность за улучшение качества медицинских услуг», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Юлия Кочетова.

Жители округа Чехов могут пройти обследование молочной железы в больнице по направлению лечащего врача или во время диспансеризации.