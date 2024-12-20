Новый маммограф начал работать в поликлинике Бронниц

В поликлинике Бронницкой больницы начал заработал новый цифровой маммограф. Оборудование купили по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области.

«Цифровое оборудование позволяет проводить качественную и точную диагностику. Благодаря современной медтехнике, врачи получают более детальное и качественное изображение, а значит и более точные результаты исследования», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На закупку оборудования направили свыше 20 миллионов рублей. На новом аппарате планируют проводить более 20 исследований в смену.

Напомним, на маммографию направляет врач, однако, женщинам старше 40 лет и не проходившим обследования более двух лет, доступна самозапись на маммографическое исследование. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.